La guerra del guardaroba è arrivata a un punto di svolta. Venerdì prossimo Francesco Totti e Ilary Blasi si troveranno faccia a faccia davanti al giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Frettoni, per raccontare la loro rispettiva versione sul tira e molla che ruota attorno alla sparizione dei Rolex del calciatore e dei gioielli della soubrette. Dopo la prima udienza dello scorso 14 ottobre, il magistrato ha infatti sciolto la riserva e ha deciso di avviare l'istruttoria. Il primo passo è sentire le due parti in causa, ossia marito e moglie.

Dopodiché, sulla base di ciò che diranno, il giudice deciderà se ascoltare anche i testimoni che entrambi hanno indicato per riferire su precise circostanze. Le due liste contengono complessivamente dai 12 ai 15 nomi, tra amici e parenti di Totti e Ilary, ma anche i dipendenti della banca dove i coniugi (in via di separazione) avevano una cassetta di sicurezza nella quale conservavano oggetti di grande valore, come la preziosa collezione di orologi dell'ex capitano della Roma. Solo uno di questi pezzi, da solo, varrebbe 700-900 mila euro.

LA CACCIA AL TESORO

L'ultimo capitolo di questa saga in stile casa Vianello riguarda il ritrovamento delle borse e delle scarpe griffate della Blasi. Totti, nella memoria difensiva presentata al giudice dai suoi legali Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, aveva specificato che gli accessori di lusso di Ilary non erano mai usciti dalla loro mega villa al Torrino. A quel punto la conduttrice di Mediaset ha iniziato una vera e propria caccia al tesoro all'interno della loro abitazione da mille metri quadrati, composta da 36 camere. Alla fine la Blasi ha trovato la sua preziosa collezione di scarpe e borse (tra Gucci, Hermes, Chanel e Louis Vuitton) all'interno della spa di casa: la porta del centro benessere casalingo era infatti chiusa a chiave.

A questo punto il giudice, dovrà limitarsi solo a valutare la richiesta di restituzione dei gioielli della soubrette (presentata tramite il suo avvocato Alessandro Simeone) e la domanda riconvenzionale presentata da Totti sui Rolex.



PRESUNTO FLIRT

E Ilary? Ieri ha passato il pomeriggio insieme alla figlia Chanel, la più grande. Hanno provato l'ebbrezza del paracadutismo indoor in una galleria del vento unica in Italia e che si trova su via Cristoforo Colombo. Un volo a planare verrebbe da dire in cui però non sono mancati potenti battiti d'ali. In questo lungo periodo è stato decisamente più Totti al centro del gossip amoroso Ilary ha recitato il ruolo della mamma premurosa e soprattutto si è fatta fotografare solo durante eventi culturali e rigorosamente senza accompagnatori. Smentito con forza anche il presunto flirt con Cristiano Iacovino, personal trainer romano di nascita e milanese d'adozione. Ieri però ad incendiare gli amanti del gossip ci è stato uno scatto galeotto pubblicato in prima pagina dal rotocalco Diva e Donna in cui si vede Ilary a cena con un misterioso uomo. Chi è il cavaliere della Blasi? Si tratta di Edmondo Israilovici. Immobiliarista molto conosciuto a Roma nord. Socio fondatore di un'importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano e proprietario in passato di un negozio di abbigliamento, Dudù, in pieno Centro. Mondo come lo chiamano gli amici nella Capitale è conosciutissimo. Frequenta Cortina, dove ha una casa, e Capalbio. Gioca a padel e frequenta molti circoli romani. Edmondo, separato e con due figli, ha due fratelli Gabriele e Raffaele. Ilary gli è stata presentata da amici in comune. I due si seguono già sui social. E un paio di settimane fa si sono ritrovati a cena. Non erano però da soli. In totale erano in cinque seduti al tavolo de l ristorante Due ladroni in piazza Nicosia vicino a Largo della Fontanella di Borghese. Un colpo di fulmine o semplici affari. Ilary Blasi da tempo sta cercando un immobile a Milano, motivo per cui la cena potrebbe essere stata fatta solo per motivi semplicemente professionali. Ma c'è chi invece dice che ci sarebbe qualcosa di più. Al moneto i due tacciono ma la foto rubata potrebbe essere già un primo importante indizio.