​"Una nuova vita", su La5 il format con le storie speciali di volti noti, volontari e i loro animali del cuore

Venerdì 9 Luglio 2021, 14:21

Dietro ogni muso una storia speciale. Birba è un cane dolcissimo che segue Erasmo come un’ombra. Entrambi prestano servizio nel sociale come volontari nelle unità cinofile della Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale. Lo scorso anno a Birba è stato diagnosticato un tumore alla bocca ed Erasmo l’ha portata ovunque pur di salvarle la vita. Per un mese è rimasto insieme a lei nel Centro Oncologico Veterinario di Bologna. Assoluta dedizione, tanto amore ed una presenza fissa e costante che, oltre alle cure, ha rappresentato la medicina essenziale. Il peggio è stato superato e i due inseparabili amici sono di nuovo sul territorio romano, pronti per fornire aiuto a famiglie e rifugi.

Ed è proprio l’esperienza quotidiana dei numerosi volontari delle unità cinofile della Croce Rossa, operativi nelle varie attività del soccorso, uno dei temi del format tv “Una Nuova Vita”, trasmesso dal canale Mediaset La5 dall'11 luglio, che racconta anche dei vari cambiamenti di vita relativi anche ad alcuni personaggi dello spettacolo, sostenuti nelle loro vicissitudini non solo dall’intervento di amici e familiari ma molto spesso dall’amore assoluto dei loro inseparabili amici a quattrozampe. A testimoniarlo anche Crisula Stafida, conduttrice del programma insieme a Claudio Guerrini, che non muove un passo senza la sua amata Mia, una cagnolina vivacissima diventata testimonial della quarta edizione di questo progetto televisivo che raccoglie un mix di ricordi, aneddoti, curiosità, in una sorta di “confessione a cuore aperto”.

Le decisioni più grandi, d’altronde, passano per una serie di imprevisti legati alle pagine scritte dal destino. A volte sono dolorose, altre felici, ma in ogni caso la condivisione è la chiave per superare ogni ostacolo. Per questo a mitigare l’impatto arrivano in modo provvidenziale umani e animali del cuore. Cani, gatti, conigli, pappagalli (e non solo) migliorano la vita, la impreziosiscono, la rendono speciale, come dichiarato da alcuni ospiti, tra i quali: Emanuela Folliero, Fiordaliso, Ivana Spagna, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Arianna David. Tutti con una mano nella zampa.