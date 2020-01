Andrea Vianello torna in tv dopo l'ictus e ringrazia l'infermiera che gli ha salvato la vita Video

Andrea Vianello torna in tv dopo l'ictus che gli ha impedito di parlare per lunghi mesi. Vianello, dopo un anno lontano dal piccolo schermo, ringrazia tutti per l'affetto arrivato a valanga dopo la partecipazione a Le parole di Rai3, talk condotto da Massimo Gramellini. Con un ringraziamento particolare a chi, un anno fa, gli ha salvato la vita. «Tornare in tv - scrive il conduttore - è stato incredibilmente emozionante. Grazie a tutti i messaggi, davvero, in particolare quello via Messenger di Lucia, l'infermiera del 118 che mi ha soccorso a casa quel 2 febbraio. Grazie, Lucia». Sulla sua esperienza il giornalista ha scritto il libro "Ogni parola che sapevo".

QUI IL VIDEO DELL'INTERVENTO

Ultimo aggiornamento: 12:29

