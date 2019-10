​Amici Celebrities, Giulio Scarpati contro il principe Emanuele Filiberto: «Usa il cervello»

Giulio Scarpati è il quarto giudice speciale della nuova puntata di Amici Celebrities. L’amatissimo attore di Un medico in famiglia ha duramente criticato l’esibizione del Principe Emanuele Filiberto su “Destra sinistra” di Gaber piena di imprecisioni: «La prossima volta usa il cervello».



Il principe Emanuele Filiberto ha voluto strafare, dopo aver superato indenne la prima manche ha sfidato Massimiliano Varrese dei bianchi cantando una canzone di Gaber. L'esibizione non è stata delle migliori, Emanuele dimentica il testo più volte e gesticola molto. Varrese invece porta Billie Jean di Michael Jackson.



Grazie Scarpati grazie!!!! Emanuele Filiberto dovrebbe solo stare zitto! #AmiciCelebrities — Daniela Trovato ❤💛 (@DanyDoc1) October 9, 2019

Che sorpresa Giulio Scarpati ❤️ #AmiciCelebrities — Gioire (@IreneGioa) October 9, 2019

Quante mosse sto principe, fa bene Scarpati a cazziarlo #AmiciCelebrities — Vero 🖤💙 (@Veronique__94) October 9, 2019

Il più duro è, a sorpresa, Giulio Scarpati, quarto giudice speciale di Amici Celebrities : «La canzone di Gaber non è solo una mano destra e una sinistra, mi sembra che hai un po' semplificato tutto» Filiberto che come sempre non è incline ad accettare le critiche ribatte «la prossima volta ci metto una gamba», ma il dottor Lele non si lascia sopraffare e ribatte: «La prossima volta usa il cervello». Una risposta molto apprezzata soprattuto dal pubblico social di twitter.