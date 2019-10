Amici Celebrities, Alberto Angela vince ancora e Maria De Filippi si sposta al mercoledì

La trasmissione di Maria De Filippi «Amici Celebrities» si sposta ufficialmente dal sabato sera al mercoledì - a partire da stasera 9 ottobre. La causa del trasloco televisivo è oramai chiara: pesano davvero molto le due sconfitte a colpi di share che la De Filippi ha ricevuto dal programma di Alberto Angela nella prima serata del sabato. Un'altra novità, poi, riguarda direttamente la conduzione del talent show di Canale5. Infatti, il timone di Amici Celebrities passerà a Michelle Hunziker.

Amici Celebrities, Francesca Manzini ad Al Bano: «La passione non ha peso, me ne frego dei chili»

Amici Celebrities, arriva Michelle Hunziker: Maria De Filippi lascia il programma

Ad annunciarlo è Maria De Filippi stessa che ha deciso di passare il testimone: «Vi devo dire una cosa, Amici Celebrities è una costola di Amici, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla! Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, succede però che inizia Striscia la Notizia, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma. Amici Celebrities non andrà in onda sabato, ma il mercoledì».



Questa sera zero impegni e tutti incollati alla TV per la quarta puntata di #AmiciCelebrities e ovviamente per cantare a squarciagola con il nostro Riki! 💣💥 pic.twitter.com/sctACLXre0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 9 ottobre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA