Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola e quel bacio galeotto: ma lei è fidanzata con un calciatore

Quel bacio tra Benedetta Vari, ex allieva di quest’anno promossa al serale da Maria De Filippi come ballerina professionista, e l’allievo Mattia Zenzola ha fatto rumore. Rumore e scalpore. Un bacio arrivato al termine di una loro esibizione in prima serata, davanti a milioni di telespettatori. Un bacio che non era previsto dalla coreografia, quindi spontaneo, voluto. Fortemente voluto.

È bastato poco per far scattare sui social la corsa al gossip: "Finalmente Benedetta e Mattia hanno deciso di dichiararsi, uscire allo scoperto". Ma qualcuno ha fatto anche notare che Benedetta si è sempre dichiarata fidanzata con Simone Maselli, professione calciatore nell'Atletico Colleferro e padre di un bambino di otto anni che l'aspetta a casa.

Il fidanzato calciatore

Lei stessa, durante una puntata del programma pomeridiano, scrive DiPiù Tv, ha raccontato, visibilmente commossa: «Il mio primo fan è il figlio del mio compagno. Lui mi ha portato un disegno. Questo per me ha tantissimo valore, perché il rapporto che ho con Simone, oltre a essere speciale, perché ci amiamo, è anche dato dal fatto che c’è lui. C’è questo bimbo che ci lega molto. Avere un disegno di lui mi regala forza. Pensare che lui mi guarda mi emoziona tanto».

All’indomani del bacio sui propri social Simone ha scritto convinto: «Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come un’arma per potere dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare stranimeccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l’unico ri- sultato che otterranno è l’esatto contrario».

Una difesa continua, piena di amore: «In quanto a noi, Benedetta, continua a essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo».

E Mattia Zenzola? Nel talent all’inizio il 19enne ballerino si era innamorato e fidanzato con Maddalena Svevi, un’altra concorrente, alla fine poi però si sia legato moltissimo a Benedetta e viceversa, sottolinea ancora DiPiùTv.

Tra loro non mancano nemmeno le discussioni. Le arrabbiature e la voglia di fare pace. Proprio come una coppia. Poco tempo fa Mattia l'ha ringrazia pubblicamente perché «mi stai aiutando in questo percorso. Non posso che dirti grazie, sei sempre carina e gentile con me. Le discussioni poi ci sono, è normale, ma ci chiariamo sempre. Ho un carattere particolare, ho difficoltà a farmi capire». E lei? «Sarà, ma io ho seri dubbi. Ci sono giorni in cui mi dai a malapena un bacetto e altri in cui stiamo molto insieme, come ti gira. Non è proprio normale».

Intanti si chiedono se non ci fosse quel bambino, quel cucciolo figlio di Simone, cosa sarebbe di Sara e Mattia?