Amici, le anticipazioni del serale del 25 marzo. Ospiti, eliminati e sfide: ecco cosa sappiamo

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni: il programma di Canale5 torna in prima serata sabato 25 marzo. Nell'ultima puntata abbiamo assistito all’eliminazione di Megan ed NDG. Questa volta, con tutta probabilità, sarà uno solo dei ragazzi ad essere eliminato. Grande attesa poi per gli ospiti e per ciò che potrebbe accadere in studio. Emanuel Lo ballerà ancora? Ci sarà un altro siparietto tra Zerbi e Celentano?

Stando alle ultime indiscrezioni, si potrebbe assistere ad un scontro tra Rudy Zerbi e Arisa qualora i due dovessero trovarsi in sfida. D’altronde già nella prima puntata tra i due non sono mancate frecciatine. Nella casetta la tensione tra gli allievi è alta. L'eliminazione è nelle mani dei giudici Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Ma stavolta a rischiare fortemente potrebbe essere la cantante Federica che, nel corso della prima puntata, è finita al ballottaggio finale con NDG per poi salvarsi in extremis.

Cristiano Malgioglio, nuovo giudice di Amici (ma senza lasciare Tale e Quale)

L'ultima puntata

Nella la prima puntata del Serale emozione e lacrime l'hanno fatta da padroni. Le esibizioni dei concorrenti del talent, come detto, si sono concluse con le eliminazioni di Morgan e di NDG. Quest ultimo è arrivato al ballottaggio finale con Federica Andreani che sulle note di Tango (il brano sanremese di Tananai) ha incantato lo studio portandosi a casa la vittoria della sfida. La cantante, appartenente alla squadra di Arisa, si è talmente commossa sulle note iniziali da dover riprendere fiato e continuare.