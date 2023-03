Cristiano Malgioglio, nuovo giudice di Amici (ma senza lasciare Tale e Quale)

Cristiano Malgioglio torna a Mediaset senza lasciare la Rai e il suo amato Carlo Conti. La notizia a sorpresa arriva dal settimanale Oggi secondo cui il cantautore e giudice amatissimo di Tale e Quale Show da due stagioni, sarebbe entrato a far parte della squadra di Maria De Filippi.

La squadra di Amici

Un colpo non da poco per il talent di Canale 5. Malgioglio assieme a Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sarà uno dei giudici del serale di Amici.

Per Oggi, Cristianio sarebbe molto onorato ed emozionato per il nuovo ruolo da giudice che ha accettato immediatamente. E cosa succederà con Tale e Quale Show il prossimo anno?

Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che non rinuncerà alla sua partecipazione sulla rete ammiraglia. Insomma Conti può stare traquillo: Cristiano non lo lascerà. Questa non è la sua intenzione.