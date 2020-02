GF Vip, Maria de Filippi "smonta" il piano di Signorini e difende Serena: «È trasparente»

Grande Fratello Vip 2020, Maria de Filippi "smonta" il piano di Signorini e difende Serena: «E' trasparente». Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha voluto fare chiarezza sulla storia d'amore tra Serena e Pago andando a intervistare Alessandro ex tentatore di Temptation Island e attuale corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessandro ex tentatore di Temptation Island è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne e Alfonso Signorini è andato a intervistarlo con il permesso di Maria de Filippi, per parlare di Serena Enardu e Pago. Il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 ha mostrato il filmato ai due fidanzati in cui chiede ad Alessandro che tipo di rapporto aveva con Serena all'interno di Temptation: «La mia intenzione di conoscerci c'era, io in quel momento stavo bene con lei. Io Serena non la sento da tempo non l'ho mai più cercata, mi ha chiamato lei per farmi gli auguri di Natale, il like non aveva un secondo fine. Quello che ha fatto non è giusto».

Mentre lo studio di Uomini e Donne non crede ad una sola parola, Maria De Filippi difende Serena senaìza dubbi e "smonta" il castello di accuse: «Io la conosco lei ha messo quel like perchè una persona diretta ma non ha un secondo fine, se lo ha fatto è proprio perchè non c'è niente tra loro, è trasparente»

Signorini chiede a Serena perchè gli ha fatto gli auguri di Natale e Serena risponde: «In realtà Alessandro mi ha mandato un messaggio la prima volta che sono stata in puntata qui al Gf e mi ha scritto che era dispiaciuto per quello che stava succedendo tra me e Pago»

Signorini divide Pago e Serena e mostra una nuova parte del racconto su Alessandro. Dopo Temptation si sono visti con Serena ed hanno passato un week end insieme, Tina Cipollari insinua che c'è stato qualcosa di più, Alessandro chiede di rivolgere questa domanda a Serena. «Quello che è successo tra me e Alessandro - risponde Serena - non ritengo sia giusto dirlo, lo dobbiamo sapere io Alessandro e Pago che già sa». «Mi dispiace dirlo - commenta Pago - ma io so tutto, dal 25 agosto era finita la storia e potevamo fare tutto. Volete sapere se io ho avuto altre donne? Il problema di Serena è forse proprio quello ... non nasconde mai nulla».

