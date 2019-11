Alessio Boni in tv sarà Enrico Piaggio, ​l'inventore della Vespa

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si riconferma un volto di punta della fiction Rai. L’attore bergamasco presta il suo volto con intensità a, il papà della Vespa, lo scooter più venduto al mondo. «Era un autentico visionario, un pioniere - ha detto Boni». Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare. Poi si inventa le rate per il pagamento. Quindi convince i produttori e il regista di Vacanze Romane con protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn e che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino - ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo».Prodotto da Rai Fiction e Movieheart, con la regia di Umberto Marino,è un film Tv in onda su Rai1 in prima serata il 12 novembre presentato oggi a Viale Mazzini dal direttore di Rai Fiction alla presenza del protagonista del regista e del cast. Con Enrica Pintone nei panni della moglie Paola Piaggio, Roberto Ciufoli nelle vesti del genio progettista Corradi o D’Ascanio, cui Enrico Piaggio si rivolge, Francesco Pannofino in quelle del banchiere senza scrupoli Rocchi Battaglia, e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Lì ia Rivelli. Nel cast Beatrice Grano è Suso. Il film parte nel 1945 la fabbrica di pontedera è in macerie, Piaggio avverte la responsabilità creare nuovo lavoro.