Alessia Marcuzzi, dopo lo scandalo Fogli all'Isola dei famosi la fuga a Londra con il marito

Come nella scorsa edizione per il canna gate anche quest’anno all’Isola dei Famosi non sono mancate le polemiche. La trasmissione infatti è stata travolta dalla critiche a seguito dell’intervento video di Fabrizio Corona con l’avviso di tradimento da parte della moglie a Riccardo Fogli, con un grosso seguito di tam tam mediatico soprattutto sui social. Nell’occhio del ciclone anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha deciso di rilassarsi un po’ con un viaggio a Londra assieme al marito.

Isola dei Famosi, l'autore Gabriele Parpiglia: «Mi sono dimesso». Gelo su Alessia Marcuzzi



La conduttrice è stata fotografata da “Chi” in compagnia di Paolo Calabresi Marconi, mentre è impegnata in una sessione di shopping. Gli scatti rubati non la vedono sorridente, probabilmente anche per i numerosi attacchi che ha subito su Instagram dopo il suo non intervento immediato nella puntata dell’ormai famosi video dell’ex re dei paparazzi.



Le scuse in diretta a fogli durante l’ultima diretta però non sembrano essere bastate, dato che i suoi follower hanno continuato a criticarla sui social.



