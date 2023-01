Alessia Marcuzzi e l'esordio da Boomerissima tra applausi e critiche: «Mai vista così libera, ma il programma non ha senso»

Alessia Marcuzzi, il ritorno in Rai è un evento. Dopo 23 anni, la showgirl torna sulla tv di stato con il programma "Boomerissima", scritto e condotto da lei. Su Rai 2 la sfida tra Boomer e Millennials, che appassiona due generazioni e fa impazzire anche i social.

Alessia Marcuzzi, Fiorello e Biggio svelano (per sbaglio) il numero della conduttrice in diretta: lei pubblica i messaggi ricevuti

Marcuzzi torna in Rai

Tantissimi i commenti sui social dalle prime battute del programma. Gli utenti si dividono tra chi applaude la conduttrice e chi critica la costruzione dello show. «È come se Alessia si fosse liberata di tutte le zavorre: mai vista così libera, fresca, spensierata», scrive il giornalista di Vanity Fair Mario Manca. «Stasera Alessia Marcuzzi ha proprio deciso di riprendersi tutto», scrive un altro.

«A me Alessia piace e allontanarsi dal trash dei reality è giusto. I programmi però devono avere idee forti e strutture. Qua non si è capito cosa vuole essere, a parte copiare un po' in giro», dice invece il giornalista Giuseppe Candela. Dello stesso parere Luca Barra: «Con tutto il bene per Alessia Marcuzzi, forse ricordarsi di scrivere un programma che non sembri fatto di cose a caso (al vago retrogusto di Furore) poteva essere una buona idea». «Non deve avere senso, deve solo sembrare un gran casino», ribatte ironico un utente. L'attesa adesso sarà tutta per i dati di share. Alessia Marcuzzi spera nel boom.

Sabrina Salerno show

Il primo momento cult del nuovo "Boomerissima" è l'arrivo di Sabrina Salerno, introdotta con entusiasmo da Max Giusti. Ovviamente, la showgirl ha cantato la sua "Boys", facendo ballare studio e spettatori a casa. «Quando partono le canzoni di Sabrina Salerno è impossibile non alzarsi e scatenarsi», scrivono sui social. Nel programma la Salerno fa parte della squadra dei boomer, insieme a Max Giusti, Francesco Facchinetti e Claudia Gerini. Nella squadra dei Millennials ci sono Elettra Lamborghini, Tamberi, Valentina Romani e Zorzi.