Alessia Marcuzzi, Fiorello e Biggio svelano (per sbaglio) il numero della conduttrice in diretta: lei pubblica i messaggi ricevuti I due stamattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in diretta su Instagram e la conduttrice, che stasera esordisce su Rai2 con 'Boomerissimà, è stata subissata di chiamate e messaggi