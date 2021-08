Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi fuori da The Voice: «Dispiaciuta». Poi l'annuncio «Ho preso il Covid»

Lunedì 2 Agosto 2021, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, aveva debuttato in televisione come giudice di The Voice Senior, ma l'esperienza finisce qui. Intanto la giovane ha annunciato di aver preso il Covid e di stare malissimo. Come rivelato in queste ore il duo padre e figlia non torneranno nella prossima edizione del talent show musicale per over 60 condotto da Antonella Clerici. A sostituirli ci sarebbe Orietta Berti.

APPROFONDIMENTI LO SCATTO Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il presunto ritorno di... PODCASTascolta Hit dell'estate: duetti e flop dei tormentoni 2021

The Voice Senior, Al Bano Carrisi e la figlia fuori dal programma: chi prenderà il loro posto

Jasmine Carrisi e Al Bano fuori da The Voice Senior

Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: «Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi».

Jasmine Carrisi positiva al Covid

Il futuro di Jasmine, reduce dal successo del singolo “Ego”, è nella musica, ma in queste ore sta preoccupando i followers perché malata. La figlia di Loredana Lecciso ha contratto il virus. «Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il covid. Sto veramente una m***a, sto malissimo. Però passerà, spero presto», ha detto nelle stories di Instagram.