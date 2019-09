WhatsApp, ecco la nuova funzione già disponibile che pochi hanno notato e come attivarla

WhatsApp, nuova funzione già disponibile: nel suo ultimo aggiornamento per Android e iOS, l'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità, secondo quanto riferito dal portale specializzato GSMArena. La nuova funzione consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di WhatsApp su Facebook Story e altre applicazioni.

Per fare questo, è necessario andare nella sezione - Il mio Stato - e premere il pulsante - Condividi nella storia di Facebook - o il simbolo di condivisione, se lo si vuole inviare a un altro social network.

Nel caso in cui avessimo pubblicato diversi aggiornamenti di stato, saranno tutti condivisi sul supporto che abbiamo scelto.

Sebbene WhatsApp non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale sul lancio, diversi utenti hanno segnalato su Twitter l'introduzione di questa funzione che, al momento, sembra essere disponibile solo in alcuni paesi. Tuttavia, la società appartenente a Facebook ha creato una sezione nella sua pagina FAQ in cui spiega i passaggi da seguire per utilizzare il nuovo strumento.

Il lancio sembra essere parte del piano di Mark Zuckerberg, co-fondatore e CEO di Facebook, che intende creare un'applicazione unificata che combini WhatsApp, Facebook e Instagram per consentire a oltre 2,6 miliardi di utenti di comunicare tra loro entro il 2020.

Ultimo aggiornamento: 24 Settembre, 16:19

