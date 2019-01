Dai robot ai materiali, in Italia nuove alleanze per studiarli

Robotica, intelligenza artificiale, realtà aumentata e tecnologie digitali, big data anche per le scienze economiche e statistiche, chimica e nuovi materiali per realizzare robot ultra-leggeri e resistenti per l'industria farmaceutica e l'edilizia: sono gli obiettivi del progetto promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con 34 soci fondatori, fra enti di ricerca e imprese, nel nuovo centro di competenza ad alta specializzazione Artes 4.0, realizzato nell'ambito del Piano nazionale industria 4.0 promosso dal ministero dello Sviluppo Economico. Il partenariato riunisce 13 università ed enti di ricerca, cinque fondazioni del terzo settore, quattro piccole imprese e sette start-up. «La costituzione dell'associazione Artes 4.0 - ha commentato Pierdomenico Perata, rettore del Sant'Anna - è un ulteriore segnale verso lo sviluppo di una ricerca applicata capace di dialogare con settori e sistemi produttivi all'avanguardia». Il centro può già contare su una base di 3.726 soggetti che ogni anno producono oltre 5.000 pubblicazioni, supervisionano e formano 900 assegnisti di ricerca e 1300 dottorandi; ricevono finanziamenti per quasi 100 milioni di euro tramite bandi e gestiscono 400 progetti con le imprese.



LE ATTESE

E da qui si attendono importanti scoperte o novità in più ambiti, date le grandi competenze che esso racchiude. In primo piano, indubbiamente, c'è la volontà di realizzare servizi di altissima qualità e rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese, in particolare le Pmi. Tra i soci fondatori anche l'Inail, andando a rafforzare e qualificare l'attenzione in tema di 'safety', verso i temi della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute, con particolare riferimento a prevenzione, assistenza e riabilitazione. La ricerca di Artes punterà inoltre su sistemi di miglioramento dell'interazione tra uomo e macchina, soluzioni robotiche avanzate per l'innovazione dei processi, accanto a automazione e ottimizzazione low-cost di processi produttivi, tracciabilità e logistica.

