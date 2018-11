L'androide "intelligente" Sophia arriva a Roma: ecco la nostra intervista al robot

È sbarcata a Roma Sophia, il robot umanoide il cui volto è modellato sui tratti di Audrey Hepburn. Il 14 novembre, per la conferenza “Geopolitica del digitale” - organizzata da Elettronica Group - l’intelligenza artificiale prodotta dalla Hanson Robotics, un’azienda di robotica con sede a Hong Kong, è stata una delle ospiti più attese alla Sala della Scherma del Foro Italico.

Come ha mostrato anche durante un breve sketch con l’attore Neri Marcorè, Sophia è capace di interagire con gli esseri umani. Dal 2016, data della sua attivazione, il robot è infatti in grado non solo di rispondere alle domande dei giornalisti ma anche di ricordarsi le conversazioni precedentemente sostenute in modo da imparare da esse. In sostanza, oltre a far riferimento a un infinito database di informazioni in cloud riesce ad aggiornarle imparando dall’ambiente circostante. Inoltre, come si vede nell’intervista, Sophia mostra fisicamente le proprie reazioni agli stimoli tramite 65 diverse espressioni facciali.



