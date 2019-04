Samsung Galaxy Fold, slitta la data di uscita dello smartphone pieghevole: «Servono altri test»

Slitta la data di uscita del Samsung Galaxy Fold, il nuovo smartphone della casa coreana. «Anche se molti critici hanno condiviso con noi l'enorme potenziale che hanno visto» nel dispositivo, «alcuni ci hanno mostrato come questo abbia bisogno di ulteriori miglioramenti in modo da assicurare una migliore esperienza per i consumatori. Per valutare al meglio i commenti e condurre ulteriori test, abbiamo deciso di rimandare il lancio del Galaxy Fold. Annunceremo la data del lancio nelle prossime settimane» afferma Samsung in un nota.

Lo slittamento del lancio del Galaxy Fold alimenta i timori che possa ripetersi la debacle del Galaxy Note 7, ritirato dal mercato per la batteria che prendeva fuoco e che ha inflitto un colpo pesante alla reputazione del colosso sud coreano. Per Samsung l'annuncio del ritardo del lancio è un duro colpo: il colosso aveva riposto molte speranze nel dispositivo pieghevole, con il quale puntava ad arrivare fra le prime nel settore e imporsi. Il Galaxy Fold chiuso misura come uno smartphone da 4,6 pollici mentre aperto è un tablet da 7,3 pollici.



