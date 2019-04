Samsung rinvia il lancio dello smartphone pieghevole: «Va migliorato, servono altri test»

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta il lancio del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole. La decisione è stata presa per consentire ulteriori test e per valutare i commenti dei critici, secondo i quali servono ulteriori miglioramenti per il dispositivo che costa quasi 2.000 dollari. Alcuni osservatori hanno infatti riscontrato difetti non trascurabili, quali la rottura dello schermo solo dopo uno o due giorni di uso. Il Galaxy pieghevole sarebbe dovuto arrivare nei negozi americani il 26 aprile. Samsung annuncerà la nuova data per il lancio nelle prossime settimane.«Anche se molti critici hanno condiviso con noi l'enorme potenziale che hanno visto» nel dispositivo, «alcuni ci hanno mostrato come questo abbia bisogno di ulteriori miglioramenti in modo da assicurare una migliore esperienza per i consumatori. Per valutare al meglio i commenti e condurre ulteriori test, abbiamo deciso di rimandare il lancio del Galaxy Fold. Annunceremo la data del lancio nelle prossime settimane», afferma Samsung in un comunicato.Lo slittamento del lancio del Galaxy Fold alimenta i timori che possa ripetersi la debacle del Galaxy Note 7, ritirato dal mercato per la batteria che prendeva fuoco e che ha inflitto un colpo pesante alla reputazione del colosso sudcoreano. Samsung aveva riposto molte speranze nel dispositivo pieghevole, con il quale puntava ad arrivare fra le prime nel settore e imporsi. Il Galaxy Fold chiuso misura come uno smartphone da 4,6 pollici mentre aperto è un tablet da 7,3 pollici.Intanto nei giorni scorsi Samsung ha lanciato sei nuovi modelli - A10, A20e, A40, A50, A70 e A80 - con funzionalità di livello premium ma con prezzi più bassi. Nella nuova gamma due dispositivi che la casa coreana definisce «progettati per l'Europa», l'A20e e l'A40, sono caratterizzati dalle stesse innovazioni disponibili di serie nella famiglia Galaxy A, ma con minori dimensioni dello schermo che «riflettono la tendenza sempre più marcata dei consumatori europei a preferire dispositivi compatti».