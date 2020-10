Outlook ancora in down: difficoltà d'accesso al servizio e rallentamento nella lettura delle mail

Ancora un disservizio, il secondo in meno di una settimana per Outlook. Il portale di posta elettronica di Microsoft, infatti, sta registrando problemi e segnalazioni su scala mondiale. I disagi sono cominciati questa mattina intorno alle 8 e si sono concretizzati per gli utenti in difficoltà in serie nell'accesso al servizio e un rallentamento costante nella lettura e nello scorrimento delle mail.

Precompilata 2020, il 30 settembre ultimo giorno per l'invio: come fare per errori e rettifiche

Mea culpa, a tal proposito dal colosso Microsoft, che stamattina ha usato twitter per informare il pubblico di essere al corrente delle criticità. Tramite la stessa piattaforma social si sono susseguiti aggiornamenti fino alle 13, salvo poi comunicare di aver risolto il guaio per quasi tutti gli utenti. Non è un momento fortunatissimo per il colosso dell'informatica, che già all'inizio della settimana aveva dovuto fare i conti con problemi a Outlook, Office 365 e Teams.



Is Microsoft Outlook / Office 365 down for anyone else in india? pic.twitter.com/P8udtibf1t — Prasanth S (@Itsmeprasanths) October 1, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA