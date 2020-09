Rent A Center, mercato promuove l'outlook sopra attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Balza in avanti Rent A Center, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,02%.A dare linfa alle azioni contribuisce l'outlook fornito dalla società specializzata nel noleggio di mobili ed elettronica: per il terzo trimestre l'utile per azione adjusted è atteso tra 0,95 e 1,05 dollari contro i 0,61 del consensus.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico di Rent A Center segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,13 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,6.