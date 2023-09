Ufo e alieni, il Pentagono lancia il sito con foto e informazioni

Venerdì 1 Settembre 2023, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:19

Il Pentagono ha reso disponibile un sito web dedicato esclusivamente agli "oggetti non identificati". L'idea è quella di rendere pubbliche tutte le informazioni precedentemente classificate sugli UFO, mettendo a disposizione del vasto pubblico non solo documenti, ma anche video e immagini. Inoltre, il sito sarà disponibile per rispondere alle domande più frequenti sul tema degli UFO. Il Pentagono ha dichiarato: «Ci impegniamo a garantire la massima trasparenza».

Ufo e alieni, il sito con video e foto del Pentagono

Ad accogliere i visitatori del sito c'è un messaggio del direttore Dr. Sean Kirkpatrick: «Benvenuti nel nostro sito. Il nostro team di esperti sta guidando gli sforzi del governo degli Stati Uniti per affrontare i fenomeni anomali non identificati (UAP) utilizzando un quadro scientifico rigoroso e un approccio basato sui dati. Dalla sua istituzione nel luglio 2022, AARO ha adottato misure importanti per migliorare la raccolta dei dati, standardizzare i requisiti di segnalazione e mitigare le potenziali minacce alla sicurezza poste dall'UAP. Non vediamo l’ora di utilizzare questo sito per aggiornare regolarmente il pubblico sul lavoro e sui risultati di AARO e per fornire un meccanismo per la segnalazione dell’UAP. Grazie per la visita».