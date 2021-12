Tinder, cuffing season: c'è voglia di copertina e serie tv per due

Dimentichiamoci gli appuntamenti sotto le stelle, gli incontri organizzati in una manciata di minuti in preda alla tempesta ormonale che le sere d’estate sanno regalare, quelli durante i quali non importa dove ci si trovi. Che sia una spiaggia, un’auto, una via isolata nelle periferie delle nostre città, la passione ha sempre la meglio, e non pensate che ciò valga solo per gli adolescenti. Anzi. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: le temperature rigide rendono faticoso persino uscire per un caffè al bar. Tutto quel che si desidera è un divano, una copertina e possibilmente una serie tv da guardare in compagnia. È la cuffing season, baby! Foto: Ufficio stampa MSL/Shutterstock Music: "Elevate" from Bensound.com

