Tinder, l'App di incontri introduce una novità "creativa"

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:40

Da domenica 7 novembre, su Tinder torna - con una nuova edizione - la Swipe Night: Killer Weekend. Ma di cosa si tratta esattamente? Sicuramente di un'esperienza, basata su una trama e sul coinvolgimento interattivo dei suoi partecipanti (tanto che lo scorso anno si è guadagnata una nomination agli Emmy). Tutti i membri saranno infatti invitati a seguire le vicende di un gruppo di amici, le cui vite precipitano nel thriller durante una festa di compleanno in cui qualcosa va terribilmente storto. Vissuta come una storia in prima persona, Swipe Night: Killer Weekend porta i membri al centro dell'episodio. In 25 paesi chiunque su Tinder potrà trovare Swipe Night all'interno della nuova sezione Esplora, dove sarà online per le tre settimane successive. Foto: MSL

