Adele chiede e Spotify obbedisce: addio alla riproduzione casuale dei brani degli album

Adele chiede e Spotify risponde. Del resto, come non ascoltare le istanze di una delle cantautrici più influenti del panorama musicale? Non che la richiesta fosse in realtà nuova. Sono tanti gli artisti che richiedono l’ascolto in rigoroso ordine di un album, la cui tracklist per alcuni è una vera e propria narrazione. In alcuni casi, ascoltare un intero disco in ordine sparso è quasi un crimine. «Come menzionato da Adele – ha quindi detto un portavoce di Spotify – siamo felici di comunicare che abbiamo introdotto una nuova funzione Premium, richiesta a lungo sia dagli utenti che dagli artisti. Di default, su tutti gli album, ci sarà la funzione Play».

