Super-raggio cosmico intercettato, c'è un mistero legato alla sua origine

Venerdì 24 Novembre 2023, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Il 27 maggio 2021, il Telescope Array ha registrato il secondo raggio cosmico più intenso mai rilevato, denominato "Amaterasu", in onore della dea del Sole della mitologia giapponese. Questo raggio cosmico eccezionalmente energetico, con un'energia calcolata di 244 exa-elettronvolt, proviene da una regione dello spazio relativamente vuota vicino alla Via Lattea, conosciuta come "Vuoto Locale". Gli astronomi ritengono che i raggi cosmici ad altissima energia siano collegati a fenomeni potenti come buchi neri e lampi di raggi gamma. In questo caso, però, la fonte di Amaterasu è legata a fenomeni astronomici ancora sconosciuti. «Quando ho scoperto per la prima volta questo raggio cosmico ho pensato che ci fosse stato un errore - commenta Toshihiro Fujii, che ha guidato lo studio - poiché mostrava un livello di energia senza precedenti rispetto a quelli rilevati negli ultimi 30 anni». La sua traiettoria apparentemente non influenzata dai campi magnetici sottolinea ulteriormente la natura misteriosa di questo evento. «Ciò suggerisce la possibilità di fenomeni astronomici sconosciuti», conclude Fujii.

