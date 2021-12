La Sarco Suicide Pod è pronta: ecco come funziona la capsula per il suicidio assistito

La capsula per il suicidio assistito, che già da qualche tempo sta facendo discutere, è ufficialmente pronta ed è stata appena legalizzata dalla Svizzera. Stampata in 3D, il “Sarco Suicide Pod” è simile a una bara con finestre e può essere trasportata in un luogo tranquillo per gli ultimi momenti di vita di una persona. Il dispositivo è stato presentato per la prima volta nel 2017 e si posiziona a metà strada tra una bara e capsula per il suicidio ermetica nella quale la morte avviene per ipossia e ipocapnia. L'inventore Philip Nitschke di Exit International ha dichiarato al sito Web SwissInfo.ch che il suo "baccello della morte" offre un approccio diverso.

Sarco Suicide Pod, cosa è e come funziona

«Vogliamo rimuovere qualsiasi tipo di revisione psichiatrica dal processo e consentire all'individuo di controllare il metodo da solo», ha affermato. «Il nostro obiettivo è sviluppare un sistema di screening dell'intelligenza artificiale per stabilire la capacità mentale della persona. Naturalmente c'è molto scetticismo, soprattutto da parte degli psichiatri». Chi la utilizza si posiziona al suo interno e, una volta pronto, preme un pulsante che introduce nella camera una quantità sempre maggiore di azoto, aspirando al contempo l'ossigeno presente.

Il processo è pensato per far perdere conoscenza a chi è all'interno, portandolo alla morte senza che a questa siano accompagnate sensazioni di panico o di soffocamento, e al contempo senza utilizzare sostanze controllate come il sodio pentobarbital. Per qualificarsi ad usare il pod, la persona che vuole morire deve rispondere a un sondaggio online che ha lo scopo di dimostrare che la decisione è autonoma. Se il test viene superato, gli verrà comunicata la posizione del pod e gli verrà fornito un codice di accesso.