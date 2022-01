Pandemia e solitudine, ecco Angelo: la tecnologia in soccorso degli anziani

Tutti abbiamo bisogno di un angelo, ma in un momento di incertezza e smarrimento derivanti dalla pandemia è la fascia dei più anziani ad averne una necessità maggiore. Persone fragili, sole che spesso si sentono abbandonate. Ed è proprio in questo senso che la tecnologia può diminuire le distanze facendo in modo che l'utilizzo sia facilitato per i meno giovani. Nasce in questo ANGELO, una piattaforma multi-servizio pensata per la silver age.

Progetto di Live Protection, società del Gruppo Linkem, Angelo si rivolge agli anziani e alle persone fragili come strumento di supporto nel quotidiano, Angelo rappresenta un elemento di interfacciamento tra la casa e il mondo esterno chiaro e intuitivo, che semplifica il modo di comunicare tra l’anziano e la sua rete di prossimità (familiari, vicini di casa, amici).

Per entrare in contatto con i propri cari in maniera intuitiva e immediata, Angelo permette di videochiamare con un solo tocco di una fotografia. In maniera analoga si può stabilire una comunicazione con un servizio di tele-compagnia gestito da psicologi e operatori qualificati che potrà ascoltare le necessità o le richieste della persona, oltre ad offrire un servizio di compagnia.

Infine, l’assistenza da parte di un call center specializzato in una logica di “concierge” in grado di attivare servizi a domicilio.

La scora estate Angelo è stata testata su 30 anziani in collaborazione con il I Municipio di Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio.