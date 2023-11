Sam Altman guiderà l'intelligenza artificiale di Microsoft

Lunedì 20 Novembre 2023, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 11:06

Nonostante gli sforzi dell'azienda per riassumerlo, Sam Altman non tornerà a ricoprire il ruolo di CEO di OpenAI. Sam Altman guiderà infatti il nuovo team di intelligenza artificiale di Microsoft. Lo riporta Bloomberg evidenziando che il cofondatore di OpenAI era stato estromesso dalla sua startup nei giorni scorsi. Altman era stato inaspettatamente estromesso dalla carica di amministratore delegato dopo aver incontrato il consiglio di amministrazione nel fine settimana. La sua estromissione è stata un shock tanto da spingere Brockman ad annunciare la sua uscita dall'azienda. Gli investitori temono che l'uscita di Altman possa ora influenzare la vendita di azioni. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato che Altman non è stato "sincero" nelle comunicazioni, contribuendo alla sua estromissione.