ChatGPT, rivoluzione OpenAI: dopo Altman via anche Brockman

Sabato 18 Novembre 2023, 10:00

Sam Altman, CEO di OpenAI, è stato allontanato dal consiglio di amministrazione e Mira Murati è stata nominata amministratrice delegata ad interim. Il presidente, Greg Brockman, ha annunciato le dimissioni. Insomma una rivoluzione negli uffici di ChatGPT. Come riporta il "New York Times", l'allontanamento di Altman è stato motivato da mancanza di sincerità nelle comunicazioni con il consiglio d'amministrazione. Altman, figura prominente nel settore tecnologico, aveva contribuito al successo di OpenAI, nota appunto per ChatGPT. La decisione improvvisa ha sorpreso sia Altman chee Brockman. Altman, coinvolto anche nell'advocacy per l'intelligenza artificiale, è stato licenziato durante una riunione virtuale. La rimozione potrebbe influenzare i piani di finanziamento di OpenAI.

OpenAi, le dimissioni del presidente Brockman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Greg Brockman, presidente e co-fondatore di OpenAI, lascia la società dopo gli ultimi sviluppi con il siluramento dell'amministratore delegato Sam Altman. «Sono super orgoglioso di quello che abbiamo costruito insieme iniziando nel mio appartamento otto anni fa. Abbiamo attraversato insieme momenti difficili e momenti fantastici. Ma considerate le notizie di oggi lascio. Continuo a credere nella missione di creare un'intelligenza artificiale generativa sicura e che porti benefici per l'umanità», ha detto su X.