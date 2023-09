Olidata, previste 30 nuove assunzioni in ambito Big Data e Intelligenza Artificiale: il piano della società

30 nuove assunzioni per posizioni in ambito Big Data e Intelligenza Artificiale: questo il piano di crescita di Olidata, azienda italiana che opera nel settore dell'ICT.

Il piano

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Andrea Peruzy e dell’Amministratore Delegato Cristiano Rufini, ha preso atto delle attività in continuo sviluppo valutando positivamente l’operato, e in considerazione degli impegni commerciali assunti, ha deciso di aprire una campagna di recruiting volta alla ricerca di 30 nuove risorse che si uniranno al Gruppo in ruoli chiave all'interno delle aree che si occupano di Big Data e Intelligenza Artificiale, settori cruciali per la digitalizzazione del Paese su cui Olidata sta investendo per affermarsi come uno dei player di riferimento a livello nazionale.

Le nuove risorse, infatti, avranno modo di confrontarsi con un ambiente di lavoro stimolante, in cui sarà possibile crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo continuo di Olidata. «Grazie all’acquisizione dei nuovi contratti abbiamo l’opportunità di far crescere ulteriormente il Gruppo.