Criminalità e Intelligenza artificiale: protocollo d'intesa tra la Fondazione Occorsio e la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia

L' 8 giugno, presso la sede della Scuola di Perfezionamento per le forze di Polizia, si è tenuto un lunch seminar in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Scuola e la Fondazione Vittorio Occorsio, che da due anni organizza, per i frequentatori della Scuola, un modulo di lezioni sulla criminalità e l’intelligenza artificiale intitolato a Vittorio Occorsio.



"Una grande e concreta sfida che la Scuola ha accolto e sostenuto", ha affermato il Generale Giuseppe La Gala, Direttore della Scuola, che "valorizzando le esperienze dirette, punta sul valore della formazione e in nome dello spirito di servizio, diventa risposta e proposta costruttiva".



L’intervento centrale dell’incontro è stato svolto dal Prefetto Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha sottolineato l'impegno dell'Agenzia “nell' attivazione di strumenti per la crescita di sicurezza delle amministrazioni, attraverso lo sviluppo di servizi cyber nazionali, e il potenziamento della cyber-resilienza/resistenza. In vista di una visione unitaria e sempre più coordinata tra le istituzioni nella definizione degli obiettivi e nelle modalità per raggiungerli".



Nelle parole di Eugenio Occorsio, Presidente della Fondazione Occorsio, è centrale la sollecitazione a "definire e promuovere i contributi che l'intelligenza artificiale può dare alle indagini, alle ricerche, ma nello stesso tempo la necessità di individuare i pericoli di un suo uso improprio.

Soddisfatto questo criterio, l'IA può avere infinite applicazioni anche di tipo antropologico, servire insomma per entrare nel pensiero dei criminali".

A fronte degli interventi dei presenti, è stata sottolineata da Giovanni Salvi, già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Occorsio, "l'importanza del dialogo e della collaborazione tra magistrati, forze dell’ordine, università e anche imprese : in modo da costruire, anche nel contesto internazionale, una voce sola per poter realmente incidere in un momento cruciale di revisione dei Trattati e formulazione di nuove Convenzioni”.



Durante l’incontro è stato presentato il lavoro svolto nel “Corso Vittorio Occorsio” e il quaderno «CRIMINALITÀ INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE», curato dalla Fondazione Vittorio Occorsio ed edito nei Quaderni della Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, che raccoglie i vari contributi dei docenti del Corso.