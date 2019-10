Luca Parmitano al comando della Stazione Spaziale Internazionale

È la giornata di AstroLuca: l'astronauta Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (ESa) assume oggi il comando della Stazione Spaziale Internazionale, diventando il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo. La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei Ovchinin è prevista nel pomeriggio alle 15,20 italiane. Domani Ovchinin lascerà la Stazione Spaziale a bordo della Soyuz e da quel momento partirà ufficialmente la Expedition 61 e la seconda parte della missione europea Beyond.



Today is very special for space fans: @astro_luca, soon to become the first Italian to command the @Space_Station, has a visitor from @playmobil and a message👇 for the millions of kids (young and old

😉) who would love to be there with him

— ESA (@esa) October 1, 2019