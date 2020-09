TikTok

TikTok è un social network di proprietà della compagnia cinese ByteDance, nato nel 2016 inizialmente con il nome musicall.ly. Il suo amministratore delegato è Kevin Mayer, che in precedenza, è stato presidente di Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Dal 2019 la app vive un vero e proprio boom, diffondendosi a macchia d'olio sopratutto tra gli under 20, fino a superare ad agosto 2020 la quota di 1 miliardo di utenti.



TikTok, che in Cina è nota con il nome "Douyin", permette di registrare dei brevi video dalla durata massima di 60 secondi e aggiungere canzoni, suoni o voci da doppiare. A luglio 2020 l'app è stata accusata dal gruppo di hacker Anonymous di essere un vero e proprio malware progettato dalla Cina per sorvegliare milioni di persone.



Da allora molti paesi, tra cui anche l'America, hanno fatto pressioni per mettere al bando questa app. In India Titok è stato vietata perché considerato «una minaccia alla sovranità e alla sicurezza del paese». Negli Stati Uniti, il 14 agosto 2020, Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che concede a ByteDance 90 giorni per vendere o scorporare la sua attività TikTok negli Stati Uniti. Secondo Trump ci sono «prove credibili» che ByteDance «potrebbe intraprendere azioni che minacciano di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

