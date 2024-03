Tiktok vietato negli Stati Uniti, la Camera approva la legge. Cina: «Il divieto si ritorcerà contro»

TikTok. La Camera americana ha approvato a larga maggioranza la legge che apre la strada al divieto ad usarlo negli Stati Uniti. La misura, infatti, concede sei mesi all'azienda cinese ByteDance per vendere la piattaforma che, altrimenti, sarà bandita.

Cosa succede ora

Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, incluso il presidente Joe Biden. Ora le legge passa al Senato, dove non è detto che sarà approvata.

TikTok, scontro tra Usa e Cina. L'ira di Pechino: «L'atteggiamento americano è da bulli»

Il voto

La Camera degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza, con 325 voti favorevoli e 65 voti contrari, la legge che potrebbe portare ad un bando di TikTok.

L'opposizione

«Voterà no alla vendita forzata di TikTok, questa legge è stata affrettata in modo incredibile, dalla commissione al voto in quattro giorni, con pochissime spiegazioni». Così Alexandria Ocasio-Cortez esponente della sinistra dem sembra trovarsi stranamente in sintonia con Donald Trump nell'opporsi alla legge, al voto oggi alla Camera, che imporrebbe alla società cinese ByteDance che possiede il social media di vendere ad una società americana. «Vi sono in gioco questioni serie di antitrust e privacy e preoccupazioni di sicurezza nazionale che dovrebbero essere spiegate al pubblico prima del voto», ha aggiunto su X la deputata newyorkese, che con la sua posizione dà voce ai giovani progressisti che sono tra gli utenti del social media popolarissimo tra gli under 30 americani. Joe Biden ha già detto che firmerà la legge se sarà approvata al Congresso, mentre Trump, che quando era alla Casa Bianca ha invocato più volte una misura analoga dichiarando TikTok «una minaccia per la sicurezza nazionale», ha invece cambiato posizione, mostrandosi scettico su legge e bando.

Cina: "Il divieto si ritorcerà contro gli Stati Uniti"

«Sebbene gli Stati Uniti non abbiano mai trovato prove che TikTok minacci la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non hanno smesso di scagliarsi contro TikTok», ha detto il portavoce Wang Wenbin, durante una conferenza stampa. Questo comportamento degli Stati Uniti, secondo il governo cinese, «interrompe la normale attività commerciale delle aziende, danneggia la fiducia degli investitori internazionali nell'ambiente degli investimenti e danneggia il normale ordine economico e commerciale internazionalè