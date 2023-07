Juventus esce dalla Superlega, arriva il comunicato ufficiale del club: «Non faremo più parte del progetto»

La Juventus esce ufficialmente dalla Superlega, dopo aver informato Barcellona e Real Madrid delle sue intenzioni lo scorso giugno per mezzo di una lettera recapitata alle due società fondatrici. In serata il comunicato ufficiale del club bianconero, che da una parte evidenzia il cambio di rotta rispetto alla gestione Andrea Agnelli, e dall’altra riapre il dialogo con l’Uefa, in attesa della decisione di Nyon sulla possibile esclusione della prossima Conference League.

«Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal progetto Super Lega, si rende noto quanto segue.

A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti»