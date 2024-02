Palinsesti Mediaset 2024, il walzer dei conduttori: chi va e chi resta. Blasi al posto di Gregoraci, Luxuria a L'isola, Scotti “troppo impegnato”

In casa Mediaset è tempo di rimettere mano ai palinsesti 2024. Così Pier Silvio Berlusconi "approfitta" dell'incontro sugli sviluppi digital delle reti tv per fare chiarezza. Nel walzer dei conduttori c'è chi rimane in pista e chi invece ne resta fuori. Vediamo dunque quali programmi torneranno in tv, quali no e chi li condurrà.