Briatore con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan in vacanza in Kenya: ecco il resort di lusso a Malindi

Nonostante la separazione, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non hanno mai fatto mistero di aver mantenuto un ottimo rapporto. I due sono in vacanza insieme in Kenya insieme a loro figlio Nathan Falco. Nella splendida cornice di Malindi, la famiglia sta trascorrendo degli spensierati momenti al caldo, fra bagni nel mare cristallino, escursioni in quad e balli con le tribù locali. Il tutto documentato via social, sia da Flavio che da Elisabetta, già a partire da qualche giorno prima del Natale.

Dove soggiornano Briatore e la Gregoraci a Malindi

I tre soggiornano al Billionaire Resort & Retreat Malindi, il villaggio di lusso di Briatore a Malindi. Il resort è dotato di una spa da sogno, campi da calcio, tennis, numerose piscine di acqua salata e un ristorante-bar direttamente sulla spiaggia.

La struttura sorge sulle spiagge bianche e incontaminate nel Parco Nazionale Marino protetto di Malindi.

Quanto costa

Una notte presso il Billionaire Retreat può costare dai 24.000 scellini keniani, corrispondenti a circa 270 euro, per una camera di lusso, fino agli oltre 160.000 scellini keniani, corrispondenti a circa 1.200 euro.