Elezioni Emilia Romagna, il 26 gennaio si vota per le Regionali. Da un lato il governatore Stefano Bonaccini del Pd, dall'altro la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Un voto che potrebbe incidere anche sul futuro del Governo, nonostante le rassicurazioni del premier Conte.



Questo l'elenco dei candidati per le elezioni in Emilia Romagna: Stefano Battaglia (Movimento 3V); Simone Benini (Movimento 5 Stelle); Laura Bergamini (Partito Comunista); Stefano Bonaccini (Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente); Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente); Marta Collot (Potere al Popolo); Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna).

