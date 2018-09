Tokyo, Osaka finisce ko: vince Pliskova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karolina Pliskova ha vinto il torneo Wta di Tokyo (cemento indoor, montepremi 799.000 dollari). La ceca, numero 8 del mondo e 4 del seeding, ha sconfitto in finale la giapponese Naomi Osaka, numero 7 del ranking Wta e terza testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e tre minuti. Per la Pliskova, che nei quarti aveva annullato due match-point alla statunitense Alison Riske, numero 75 Wta, passata attraverso le qualificazioni, si tratta dell'11esimo trofeo messo in bacheca su 21 finali disputate, il secondo appunto in questa stagione dopo l'affermazione in aprile a Stoccarda (superando CoCo Vandeweghe). Grazie a questo successo risalirà al settimo posto nella classifica Wta scavalcando proprio Osaka. Restano due i titoli conquistati invece dalla 20enne nippo-americana di Osaka su quattro finali giocate: ha fatto centro nel Premier Mandatory di Indian Wells (superando Daria Kasatkina) e agli Us Open (battendo Serena Williams), mentre due anni fa sempre al «Toray Pan Pacific Open» aveva ceduto nell'ultimo atto alla Wozniacki.