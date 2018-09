Aryna Sabalenka ha vinto il torneo Wta di Wuhan (cemento, montepremi 2.746.000 dollari). La bielorussa, numero 20 del mondo, ha sconfitto in finale l'estone Anett Kontaveit, numero 27 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 11 minuti. Per la ventenne di Minsk si tratta del secondo titolo in carriera, entrambi conquistati nel 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA