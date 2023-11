Cina, boom di polmoniti tra i bambini

Giovedì 23 Novembre 2023, 10:47

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha richiesto ufficialmente dettagli alla Cina sull'aumento dei casi di malattie respiratorie e polmonite nei bambini. Le autorità cinesi collegano l'incremento dei casi alla revoca delle restrizioni anti-Covid e alla circolazione di vari patogeni. Sia la Cina sia l'OMS sono stati oggetto di dubbi sulla trasparenza delle segnalazioni dei primi casi di Covid-19 a Wuhan nel 2019. In attesa di ulteriori informazioni, l'OMS ha raccomandato misure preventive come vaccinazioni, distanziamento sociale, autoisolamento in caso di infezione e cure mediche necessarie. L'uso delle mascherine, una buona ventilazione degli ambienti e il lavaggio regolare delle mani sono state sottolineate come pratiche importanti per ridurre il rischio di contagio. Polmonite misteriosa nei bambini in Cina