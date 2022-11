Covid, in Cina le proteste esplodono anche a Wuhan. «Qui tutto è iniziato e tutto finirà. Xi dimettiti»

La Cina e la strategia di controllo Covid zero - Sono un caso inedito le proteste scoppiate in Cina contro le restrizioni per il Covid. Anche perché sono sempre più numerose. Nuove manifestazioni si sono tenute nella regione dello Xinjiang, ma anche a Pechino e a Shangai, dove gli studenti sono scesi in strada per protestare. L'agenzia di stampa Reuters riporta scontri tra centinaia di manifestanti e la polizia.

Proteste anche a Wuhan, la città epicentro della pandemia di coronavirus nel 2020 dove è avvenuto il primo lockdown. Da lì infatti l'ormai famoso virus respiratorio con il quale facciamo ancora i conti si è poi propagato in tutto il mondo. Anche a Wuhan la gente manifesta per protestare contro la politica della tolleranza zero introdotta dal governo cinese per contenere il Covid. La gente abbatte le barriere, come è stato fatto anche a Shanghai, e scandisce lo slogan «È tutto iniziato a Wuhan, finirà a Wuhan».

Gli studenti hanno voluto ricordare le vittime di un incendio nella città di Urumqi e hanno allestito una veglia - e quindi un assembramento, vietato a causa delle restrizioni antipandemiche. Dieci persone che erano in lockdown sono morte a Urumqi, nello Xinjiang. L'incendio era scoppiato in un edificio di 15 piani nella capitale dello Xinjiang. Ampie parti della provincia sono sotto lockdown da oltre 100 giorni e secondo molti residenti le restrizioni hanno ostacolato l'arrivo dei soccorsi e bloccato la fuga dei residenti, una parte dei quali si è mosso troppo tardi, o non ha proprio osato farlo, nel timore di subire conseguenze per la violazione del lockdown. Sebbene le autorità cinesi neghino che le restrizioni di Covid abbiano causato le morti, i funzionari di Urumqi hanno emesso delle scuse insolite nella tarda serata di venerdì e si sono impegnati a "ripristinare l'ordine" eliminando gradualmente le restrizioni. Lo riporta la BBC.

Mercati asiatici poco mossi. Cina prova a superare politica zero-Covid

Il simbolo della protesta è un foglio bianco. I manifestanti lo tengono in mano e lo alzano come una bandiera per opporsi alle politiche "Zero Covid". In base a quanto verificato dall'ANSA, sono state cantate canzoni, incluso l'Internazionale, in un'atmosfera calma. Più auto della polizia sono poi arrivate sul posto.

Un elemento di assoluta novità è la richiesta di dimissioni diretta al presidente Xi Jinping che arriva dalla folla di manifestanti. Sono proteste pubbliche insolite e inedite perché è bene ricordare che in Cina o​gni critica diretta al governo e al presidente può portare a dure sanzioni. Durante la protesta di sabato sera a Shanghai si è sentito, invece, gridare apertamente slogan come "Xi Jinping, dimettiti" e "Partito comunista, dimettiti".

Cina, la strategia "Zero Covid" non funziona: record di contagi da inizio pandemia. Ed esplodono le proteste

Cina, nuova ondata Covid: costruiti centri per la quarantena