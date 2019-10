Esordio sofferto ma vincente per Matteo Berrettini nell«Erste Bank Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 23enne romano, numero 11 del ranking mondiale e terza testa di serie, in piena corsa per le Atp Finals (è al momento ottavo nella Race to London), ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund, numero 75 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 6 minuti di gioco.

