Matteo Berrettini, tennista numero 30 al mondo, vola in semifinale alla 'Mercedes Cup', torneo Atp 250 con montepremi 679.015 euro, in corso di svolgimento sul prato di Stoccarda. Il 23enne romano ha superato in un'ora e 13 minuti lo statunitense Denis Kudla, numero 84 del ranking Atp, per 6-3, 6-3. © RIPRODUZIONE RISERVATA