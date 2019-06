Laver Cup, Fognini in squadra con Nadal e Federer con il Team Europa

Al via la terza edizione della Laver Cup, l'evento lanciato nel 2017 che riprende il format della Ryder Cup di golf (in questo caso una squadra di tennisti europei si misura con il Resto del Mondo: sei giocatori per team), in programma al PalaExpo di Ginevra, in Svizzera, dal 20 al 22 settembre prossimi. Fabio Fognini, fresco di ingresso per la prima volta nella top ten del ranking Atp, difenderà, al fianco di Rafa Nadal e Roger Federer, i colori del Team Europa. © RIPRODUZIONE RISERVATA