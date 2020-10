Roland Garros, splendida Martina Trevisan: battuta la Bertens vola ai quarti

Martina Trevisan coontinua a stupire, si è infatti qualificata ai quarti del Roland garros battendo in due set con il punteggio di 6/4 6/4 l'olandese Bertens. e ora affronterà la giovane Iga Swiatek (n.54) che a soprpresa ha sconfitto la favorita Halep in due set 6-1, 6-2 in appena 1h08' di gioco. La 19enne polacca, che lo scorso hanno - sempre negli ottavi - aveva resistito appena tre quarti d'ora contro Halep, si è così presa una clamorosa rivincita.

