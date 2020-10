Roland Garros, Djokovic avanza al 3°turno

Novak Djokovic, primo tennista al mondo e del seeding, va avanti ai sedicesimi di finale del Roland Garros, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Il serbo ha battuto per 6-1, 6-2, 6-3 il lituano Ricardas Berankis, numero 66 del ranking Atp, in un'ora e ventidue minuti di gioco. Nole affronterà nel prossimo turno il vincente della sfida tra Daniel Elahi Galan Riveros, numero 153 al mondo, e Tennys Sandgren, 47esimo del ranking Atp.

