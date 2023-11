Finals, i giocatori della Juve divisi sul vincitore. Vlahovic: «Djokovic, senza dubbio», gli italiani: «speriamo Sinner»

Non soltanto calcio alla Continassa. I giocatori della Juventus, prima dell'allenamento odierno, hanno mostrato di essere - quasi tutti - grandi appassionati di tennis. In vista delle Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, i calciatori bianconeri si sono divisi nei pronostici sul vincitore.

Il primo a esporsi è stato Filip Kostic, esterno serbo per cui è stato fin troppo facile predire un vincitore: «Djokovic, certo». Stessa predizione della maggior parte dei suoi compagni, come - ovviamente - Dusan Vlahovic, di Mattia Perin, di Joseph Nonge, 18enne dell'Under 23, di Arek Milik, di Adrien Rabiot e di Weston McKennie. Wojcech Szczesny ha risposto invece con la consueta ironia: «Sampras o Agassi», mostrando una notevole conoscenza della storia tennistica, così come Federico Chiesa: «Federer».

I giocatori della Juventus hanno provato a pronosticare il vincitore delle #NittoATPFinals.



O meglio, quasi tutti...



Speranze azzurrre invece per Manuel Locatelli, che ha eletto Jannik Sinner, proprio come il giovane Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti. Diversa la scelta invece di Kenan Yildiz e Dean Huijsen: «Alcaraz».

Ha preferito non rispondere invece Moise Kean, che dopo qualche momento di riflessione è corso in campo.