Richard Gasquet, chi è il prossimo avversario di Sinner al secondo turno del Roland Garros: età, carriera, vita privata

Vittoria di Jannik all'esordio a Parigi sull'americano Chris Eubanks con il risultato di 6-3, 6-3, 6-4. Grande prova per l'azzurro che è sembrato in ottima forma, anche se dopo la gara ha dichiarato di non essere al 100%. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet, tennista di grandissima esperienza. Il match valido per il secondo turno del Roland Garros è fissato per mercoledì 29 maggio. Vediamo insieme chi è il tennista francese.